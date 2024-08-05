Разгадан главный секрет Diablo 4: как получить Кольцо неудачи?

Геймеры раскрыли секрет получения Кольца неудачи в Diablo 4

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Геймеры раскрыли один из секретов игры Diablo 4. Поклонники давно пытались выяснить, как получить загадочный предмет — Кольцо неудачи, который был обнаружен датамайнерами в игровых файлах.

Фото: flickr.com by fotoyorum, CC BY-NC-SA 2.0

Пользователь Reddit под ником Sowhatsthecatch объяснил процесс получения кольца. Для этого необходимо собрать команду из персонажей всех пяти классов: некроманта, волшебника, друида, варвара и разбойника. Затем игрокам нужно дождаться случайного события, в котором монстр убивает одного из NPC. Будучи под эффектом святилища алчности, игроки должны обыскать тело убитого NPC, где найдется Счастливая монета. После этого отряд отправляется в Скосглен, чтобы бросить найденные монеты в Колодец желаний. Если все действия выполнены правильно, на участников обрушатся метеориты, они получат титул Well-Wisher, и всем пяти игрокам достанется Кольцо неудачи. Это украшение улучшает различные характеристики персонажа на 13%, но имеет недостаток: при ударе существует шанс потерять все собранные ресурсы.

В сети предполагают, что этот секретный квест может быть частью другой загадки — скрытого коровьего уровня, который присутствовал в предыдущих играх франшизы. Однако Sowhatsthecatch и другие игроки пока не нашли подтверждений, что Кольцо неудачи связано с чем-то еще.