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Разгадан главный секрет Diablo 4: как получить Кольцо неудачи?

Геймеры раскрыли секрет получения Кольца неудачи в Diablo 4

1:29
Видеоигры

Геймеры раскрыли один из секретов игры Diablo 4. Поклонники давно пытались выяснить, как получить загадочный предмет — Кольцо неудачи, который был обнаружен датамайнерами в игровых файлах.

Геймеры раскрыли секрет получения Кольца неудачи в Diablo 4
Фото: flickr.com by fotoyorum, CC BY-NC-SA 2.0

Пользователь Reddit под ником Sowhatsthecatch объяснил процесс получения кольца. Для этого необходимо собрать команду из персонажей всех пяти классов: некроманта, волшебника, друида, варвара и разбойника. Затем игрокам нужно дождаться случайного события, в котором монстр убивает одного из NPC. Будучи под эффектом святилища алчности, игроки должны обыскать тело убитого NPC, где найдется Счастливая монета. После этого отряд отправляется в Скосглен, чтобы бросить найденные монеты в Колодец желаний. Если все действия выполнены правильно, на участников обрушатся метеориты, они получат титул Well-Wisher, и всем пяти игрокам достанется Кольцо неудачи. Это украшение улучшает различные характеристики персонажа на 13%, но имеет недостаток: при ударе существует шанс потерять все собранные ресурсы.

В сети предполагают, что этот секретный квест может быть частью другой загадки — скрытого коровьего уровня, который присутствовал в предыдущих играх франшизы. Однако Sowhatsthecatch и другие игроки пока не нашли подтверждений, что Кольцо неудачи связано с чем-то еще.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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