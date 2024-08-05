Разработчики God of War работают над новой игрой, но не God of War

Sony Santa Monica, студия, известная своими играми из серии God of War, возможно, в данный момент работает над новым проектом в рамках совершенно новой интеллектуальной собственности. Об этом долгое время ходили слухи, исходя из ранних заявлений Кори Барлога, а теперь информацию подтверждает профиль одного из сотрудников студии в LinkedIn.
Разработчик упомянул, что только что вернулся в Sony Santa Monica из Unknown Worlds и теперь занимается созданием персонажей для нового IP.
Пока что о новой игре мало что известно, поэтому нам остается только ждать дополнительных подробностей от разработчиков или инсайдеров.
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