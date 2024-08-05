Разработчики God of War работают над новой игрой, но не God of War

Разработчики God of War работают над новой игрой

Sony Santa Monica, студия, известная своими играми из серии God of War, возможно, в данный момент работает над новым проектом в рамках совершенно новой интеллектуальной собственности. Об этом долгое время ходили слухи, исходя из ранних заявлений Кори Барлога, а теперь информацию подтверждает профиль одного из сотрудников студии в LinkedIn.

Фото: steampowered.com by Santa Monica Studio, CC BY-SA 3.0

Разработчик упомянул, что только что вернулся в Sony Santa Monica из Unknown Worlds и теперь занимается созданием персонажей для нового IP.

Пока что о новой игре мало что известно, поэтому нам остается только ждать дополнительных подробностей от разработчиков или инсайдеров.