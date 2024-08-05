Half-Life 3: новый слух о проекте White Sands от актрисы озвучивания

Valve работает над новым проектом

1:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Фанаты Half-Life, готовьтесь к новостям — слухи о Half-Life 3 начинают циркулировать снова. На этот раз поводом стало резюме актрисы озвучки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Eulitz, CC BY 4.0

В данный момент в разделе "озвучивание" на сайте Наташи Чандел можно обнаружить упоминание "Project White Sands (видеоигра)". Хотя сама Чандел не раскрывает, каких персонажей она озвучивала, проект явно обозначен как принадлежащий Valve.

Участники сабреддита Gaming Leaks and Rumours отмечают, что "White Sands" (белые пески) скорее относится к Half-Life 3, а не к Left 4 Dead 3. Это связано с тем, что "White Sands" — это название парка в Нью-Мексико, где находится (или находилась) Черная Меза.

Один из пользователей Reddit пишет:

Такие утечки всегда вызывают интерес — это информация от первоисточника, без фильтрации через инфлюенсеров, которые любят создавать интригу с помощью неопределенных намеков. Просто актриса озвучивания, вероятно, не имеющая представления о Steam, упоминает, что работала над Half-Life 3.

Хотя это не является абсолютным доказательством, оно хотя бы подтверждает, что Valve, возможно, разрабатывает еще одну игру помимо Deadlock. Если это не связано с Half-Life, то, возможно, это просто кодовое название с отсылкой.