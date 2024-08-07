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Самостоятельная сборка ПК: экономия и индивидуальный подход

Огромный рост спроса на комплектующие: узнайте, почему самосборные ПК в моде

2:52
Видеоигры

В России вновь растет популярность самостоятельной сборки персональных компьютеров. После ухода крупных мировых брендов спрос на процессоры, материнские платы, видеокарты и другие комплектующие в первой половине 2024 года увеличился в 1,8-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно это заметно на маркетплейсах: продажи процессоров выросли на 327%, материнских плат — на 263%, оперативной памяти — на 186%, а интерес к видеокартам увеличился почти в пять раз. Средняя стоимость сборки ПК в 2024 году составила около 130 тысяч рублей.

Огромный рост спроса на комплектующие: узнайте, почему самосборные ПК в моде
Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

На платформах, таких как Wildberries и "Яндекс Маркет", также наблюдается значительный рост спроса на комплектующие. Продажи видеокарт на Wildberries увеличились на 162%, процессоров — на 209%, а материнских плат — на 457%. "Ситилинк" отметил рост продаж комплектующих на 38%, с лидерами в категориях SSD-накопители, модули памяти и устройства охлаждения. Настольные компьютеры кустарной сборки, которые в 2023 году составляли 20% рынка, подорожали и стали более востребованными. Эти устройства дешевле на 10% по сравнению с брендовыми ПК и могут быть настроены под конкретные нужды пользователя.

Рост популярности самосборных ПК объясняется несколькими факторами. Во-первых, это экономия: самосборный компьютер стоит на 10% дешевле аналогичного брендового устройства. Во-вторых, такая сборка позволяет создать ПК, идеально подходящий под индивидуальные задачи, будь то для игр или работы. Наконец, комбинация разных комплектующих помогает достичь лучшего соотношения производительности и цены. По данным "Авито", продажи самосборных компьютеров выросли на 66%, средняя цена таких ПК составила 40 тысяч рублей.

Спрос на услуги по сборке ПК также возрос. На "Авито Услуг" за первое полугодие 2024 года количество запросов на сборку компьютеров увеличилось в 2,5 раза, а число мастеров по сборке выросло на 68%. В "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировали рост спроса на видеокарты на 233% в денежном выражении, что связано с обновлением геймерских систем и выходом новых игровых релизов. Отсутствие сервисных центров известных брендов в России вынуждает пользователей самостоятельно заниматься ремонтом и апгрейдом своих ПК.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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