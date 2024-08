VK Play делает невозможное: Dark Souls и другие хиты теперь у нас

VK Play предлагает ключи Steam для тысяч игр, ранее недоступных в России

Видеоигры

VK Play добавил в свой каталог игры Dark Souls, No Man's Sky и другие тайтлы, ранее недоступные в российском Steam.

Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Теперь каталог VK Play значительно расширен благодаря добавлению ключей Steam и эксклюзивного контента. Тысячи игр, которые раньше были недоступны в России, теперь доступны на этой цифровой платформе. В числе новинок — такие популярные тайтлы, как Dark Souls III, Death Stranding и No Man's Sky.

Пользователи также могут приобрести ключи для таких культовых игр, как Batman: Arkham, Deus Ex, God of War, Horizon Forbidden West, Mortal Kombat 11, Resident Evil и Warhammer 40k. Помимо самих игр, VK Play предлагает дополнительные материалы и валюту для любимых проектов, а также карты для покупок в App Store, iTunes и подписки для World of Warcraft.

Александр Михеев, руководитель VK Play, отметил положительную реакцию игроков на обновления и пообещал дальнейшее развитие платформы. Теперь VK Play становится настоящим центром для геймеров, предлагая не только игры, но и все необходимое для комфортного игрового процесса.