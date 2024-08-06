Впечатляющие кадры: посмотрите на обновленный мир «One-Eyed Likho»

Morteshka представила новые локации и персонажей "One-Eyed Likho"

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики студии Morteshka показали новые скриншоты своей будущей игры «Лихо одноглазое».

Фото: wikipedia by Daniel Rueda, PDM

Российская студия Morteshka опубликовала свежие скриншоты своего хоррор-проекта «One-Eyed Likho» на странице «ВКонтакте». На изображениях представлены заброшенные локации, такие как храм и мастерская с деревянными статуями, а также один из персонажей — портной.

Некоторые из этих скриншотов уже доступны на странице игры в Steam. Они выполнены в тёмных тонах и демонстрируют более детализированный мир по сравнению с предыдущими изображениями. Изначально игра задумывалась в формате 4:3, но разработчики постепенно отходят от этого стиля.

«One-Eyed Likho» основана на русской народной сказке о поисках и борьбе со злом. История имеет разные версии, но ключевые элементы остаются неизменными. Как именно авторы «Чёрной книги» адаптируют эту легенду, возможно, станет известно уже в этом году.

