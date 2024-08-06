Новая консоль Legion Go от Lenovo: мощное охлаждение и новые возможности

Lenovo анонсировала уменьшенную версию Legion Go с новыми функциями

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На сайте Lenovo появилась информация о новой, уменьшенной версии портативной консоли Legion Go.

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Согласно обновленным данным, новая версия Legion Go будет оснащена двумя вентиляторами для улучшенного охлаждения, что значительно превосходит текущую модель с одним вентилятором.

Кроме того, консоль будет предлагаться с дисплеями размером 7 и 8 дюймов, вместо текущего 8.8-дюймового экрана.

Еще одной интересной деталью является наличие HDMI-порта, который отсутствует в текущей версии. Эти изменения могут положительно сказаться на производительности и удобстве использования консоли.

Стоит отметить, что пока ни Lenovo, ни Asus не подтвердили планы по выпуску портативных устройств на базе AMD Strix Point. Вероятно, производители ждут выхода новых мощных графических решений или завершения спецификаций для серии Ryzen Z2.