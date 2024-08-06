Смотрите YouTube на полной скорости: вот как это делают в России

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Эффективные способы обхода замедления YouTube для российских пользователей

1:01
Видеоигры

Пользователи в России быстро нашли несколько креативных способов обхода замедления YouTube, которые не требуют сложных настроек или установки дополнительного софта.

Эффективные способы обхода замедления YouTube для российских пользователей
Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Один из самых простых методов включает использование популярного мессенджера Discord. Чтобы обойти блокировку, достаточно вставить ссылку на нужное видео в чат (в веб-версии Discord) и отправить её. Видео будет воспроизводиться в хорошем качестве и с нормальной скоростью непосредственно в чате.

Другие способы связаны с популярными играми. В Minecraft можно использовать мод Web Displays для просмотра видео с YouTube прямо внутри игры. Аналогично, в Garry's Mod есть встроенный видеоплеер, который также корректно воспроизводит YouTube-контент.

Эти методы стали популярны после того, как YouTube в России столкнулся с серьезными проблемами, замедлившись до невозможности использования ранее на этой неделе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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