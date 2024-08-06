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Прощай, RTX 3060! Почему NVIDIA решила прекратить производство

NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей

1:28
Видеоигры

NVIDIA объявила о завершении производства видеокарт RTX 3060, что стало неожиданной новостью для многих геймеров.

NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Фото: wikipedia by MiNe, CC BY 2.0

Компании, такие как Colorful и Palit, получили уведомления о последней возможности заказать эти карты. Заключительные партии будут распределены и поступят в магазины в течение ближайших месяцев.

Эта модель, выпущенная в феврале 2021 года, стала одной из самых популярных среди пользователей, что подтверждают данные опроса Steam.

Согласно статистике, видеокарты RTX 3060 и серии XX60 являются фаворитами геймеров, а доля RTX 3060 среди участников опроса составляет 5.9%.

RTX 3060, оснащенная 12 ГБ видеопамяти, стала одной из самых востребованных на рынке. Позже NVIDIA выпустила версию с 8 ГБ памяти, предложив более доступный вариант для покупателей.

Несмотря на завершение производства, оставшиеся видеокарты будут продолжать поступать в продажу до полного исчерпания запасов.

Пока нет информации о прекращении выпуска других моделей серии RTX 30XX, поэтому пользователи, желающие приобрести RTX 3060, должны поторопиться.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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