NVIDIA объявила о завершении производства видеокарт RTX 3060, что стало неожиданной новостью для многих геймеров.
Компании, такие как Colorful и Palit, получили уведомления о последней возможности заказать эти карты. Заключительные партии будут распределены и поступят в магазины в течение ближайших месяцев.
Эта модель, выпущенная в феврале 2021 года, стала одной из самых популярных среди пользователей, что подтверждают данные опроса Steam.
Согласно статистике, видеокарты RTX 3060 и серии XX60 являются фаворитами геймеров, а доля RTX 3060 среди участников опроса составляет 5.9%.
RTX 3060, оснащенная 12 ГБ видеопамяти, стала одной из самых востребованных на рынке. Позже NVIDIA выпустила версию с 8 ГБ памяти, предложив более доступный вариант для покупателей.
Несмотря на завершение производства, оставшиеся видеокарты будут продолжать поступать в продажу до полного исчерпания запасов.
Пока нет информации о прекращении выпуска других моделей серии RTX 30XX, поэтому пользователи, желающие приобрести RTX 3060, должны поторопиться.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.