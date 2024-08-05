Новинки Apple: Mac с чипом M4 и потрясающий редизайн

Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4

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Apple готовится представить новые модели Mac с чипом M4 уже к концу этого года, сообщил Марк Гурман.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Прошлой осенью Apple обновила MacBook Pro и iMac, представив чипы M3. MacBook Pro получил новый цвет Space Black и более доступную начальную модель. В 24-дюймовом iMac изменений было немного, и аксессуары остались с разъемами Lightning вместо USB-C.

В этом году главным обновлением станет внедрение чипов M4. Эти чипы впервые появились в iPad Pro в мае 2024 года, но пока не использовались в Mac. Ожидается, что новые модели iMac будут оснащены аксессуарами с USB-C.

Также планируется обновление Mac mini, который пропустил серию M3 и последний раз обновлялся в январе 2023 года с чипом M2 Pro. Гурман отметил, что одна из новых моделей Mac получит значительные изменения в дизайне.

Переход на Apple Silicon уже привел к обновлениям дизайна большинства моделей, за исключением Mac Pro и Mac mini.

Эти устройства, вероятно, будут следующими на очереди на редизайн, что сделает их более современными и соответствующими новым стандартам.