Насколько мала разница между Intel и AMD в игровых тестах

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Результаты тестирования Intel ARC с процессорами i5-12400F и Ryzen: есть ли разница

2:35
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На YouTube-канале sirVikman провели тестирование производительности в различных проектах с использованием процессоров Intel ARC и i5-12400F, Ryzen 5700X и Ryzen 7700.

Результаты тестирования Intel ARC с процессорами i5-12400F и Ryzen: есть ли разница
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

В игре Dying Light 2 при высокой графике и разрешении 1080p средняя частота кадров составила 46 FPS (i5-12400F), 45 FPS (Ryzen 5700X) и 44 FPS (Ryzen 7700).

Remnant II запускалась на низких настройках графики, и во всех случаях средняя частота кадров была равна 29 FPS.

В The Witcher 3 на высоких настройках графики средняя производительность составила 53 FPS для i5-12400F и Ryzen 5700X и 52 FPS для Ryzen 7700.

Cyberpunk 2077 тестировалась на высоких настройках, при этом средняя частота кадров составила 50 FPS с Ryzen 5700X и 49 FPS с Ryzen 7700.

В игре Starfield с низкими настройками графики средняя производительность была 28 FPS (с Ryzen 5700X и i5-12400F) и 27 FPS (с Ryzen 7700).

Alan Wake II тестировалась с пользовательскими настройками графики, где средняя частота кадров составила 22 FPS во всех случаях.

В Resident Evil 4 на высоких настройках графики и с включенным TAA средняя частота кадров составила 45 FPS для i5-12400F и Ryzen 5700X и 44 FPS для Ryzen 7700.

В среднем, производительность составляла 39 FPS для i5-12400F и Ryzen 5700X и 38 FPS для Ryzen 7700.

Вывод: Результаты тестирования показали, что разница в производительности между Intel ARC с процессорами Intel и AMD находится в пределах погрешности. Тестирование проводилось на трех платформах: 1700, AM4 и AM5.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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