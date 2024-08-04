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NVIDIA прекращает производство RTX 3060: что это значит для цен и доступности

NVIDIA прекращает производство RTX 3060

0:43
Видеоигры

Несколько источников сообщают, что NVIDIA планирует прекратить производство графических процессоров для GeForce RTX 3060, которые пользовались большой популярностью как относительно бюджетные видеокарты. Board Channels утверждают, что NVIDIA уже уведомила своих партнеров о необходимости сделать заказы на процессоры RTX 3060 из последней партии.

NVIDIA прекращает производство RTX 3060
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Ожидается, что в ближайшее время количество доступных видеокарт RTX 3060 сократится, и их заменят на RTX 4060. Это также может привести к росту цен на RTX 3060 из-за дефицита.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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