Новый ремейк Gothic 1 будет на 30% больше оригинала, а сюжет — гораздо логичнее

Your browser does not support the audio element.

Студия Alkimia Interactive раскрыла новые подробности о долгожданном ремейке "Готики". Разработчики утверждают, что им удалось сохранить атмосферу оригинала, улучшив при этом множество аспектов игры.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository