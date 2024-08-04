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Новый ремейк Gothic 1 будет на 30% больше оригинала, а сюжет — гораздо логичнее

Новый ремейк Gothic 1 будет на 30% больше оригинала

1:27
Видеоигры

Студия Alkimia Interactive раскрыла новые подробности о долгожданном ремейке "Готики". Разработчики утверждают, что им удалось сохранить атмосферу оригинала, улучшив при этом множество аспектов игры.

Новый ремейк Gothic 1 будет на 30% больше оригинала
Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

Одним из приоритетов команды было устранение сюжетных дыр и несостыковок из оригинала. Изучив архивы Piranha Bytes, разработчики обнаружили нереализованные идеи авторов, благодаря чему сюжет ремейка станет более осмысленным и логичным, обеспечивая плавный переход ко второй части игры.

В ремейке "Готики" игроки смогут насладиться миром, который стал на треть больше по сравнению с оригиналом. Лагеря и другие знакомые локации теперь выглядят более реалистично и обширно. Система алхимии, охоты и готовки была значительно расширена, предоставляя игрокам новые возможности.

Боевая система игры претерпела значительные изменения, став более динамичной и современной, но сохраняя узнаваемый стиль оригинала. Разработчики обещают, что бои теперь потребуют от игроков не только ловкости, но и стратегического мышления.

Игроков ждет множество новых побочных заданий, которые помогут глубже погрузиться в мир игры и отвлечься от основного сюжета. Кроме того, игра будет полностью локализована на русский язык с участием оригинальных актеров дубляжа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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