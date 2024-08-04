Масштабная утечка Call of Duty: Black Ops 6 – Список Новых и Классических Карт

Недавняя утечка информации о Call of Duty: Black Ops 6 раскрыла потенциальный список карт, которые могут появиться в новой части игры. Среди них множество знакомых карт, таких как Firing Range и Nuketown.
Хотя решение MW3 включить только старые карты при запуске вызвало смешанные отзывы, классические карты CoD занимают особое место в сердцах преданных фанатов. Игроки, которые играют в Call of Duty более десяти лет, с удовольствием видят возвращение старого контента, и Black Ops 6, похоже, продолжит эту традицию.
Источник утечки опубликовал несколько изображений разрабатываемых карт, которые были быстро удалены. Однако названия возможных карт все еще можно найти в файлах игры.
Вот полный список:
— Vorkuta Mine
— Vorkuta
— Catacomb
— Flat
— Dig
— Babylon
— Train Graveyard
— Russian Base
— Socotra 2
— Hacienda alt
— Strip mall
— Red Card
— Firing Range 2
— Veiled
— Canals
— Island
— Pillage
— Radar
— Stealth
— Nuketown
Важно отметить, что это лишь названия файлов, а не окончательный список карт. Некоторые из них могут не попасть в финальную версию игры.
Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября.
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