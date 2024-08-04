Масштабная утечка Call of Duty: Black Ops 6 – Список Новых и Классических Карт

Недавняя утечка Call of Duty: Black Ops 6 раскрыла потенциальный список

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавняя утечка информации о Call of Duty: Black Ops 6 раскрыла потенциальный список карт, которые могут появиться в новой части игры. Среди них множество знакомых карт, таких как Firing Range и Nuketown.

Фото: flickr.com by Clinton Crumpler, CC BY-NC 2.0

Хотя решение MW3 включить только старые карты при запуске вызвало смешанные отзывы, классические карты CoD занимают особое место в сердцах преданных фанатов. Игроки, которые играют в Call of Duty более десяти лет, с удовольствием видят возвращение старого контента, и Black Ops 6, похоже, продолжит эту традицию.

Источник утечки опубликовал несколько изображений разрабатываемых карт, которые были быстро удалены. Однако названия возможных карт все еще можно найти в файлах игры.

Вот полный список:

— Vorkuta Mine

— Vorkuta

— Catacomb

— Flat

— Dig

— Babylon

— Train Graveyard

— Russian Base

— Socotra 2

— Hacienda alt

— Strip mall

— Red Card

— Firing Range 2

— Veiled

— Canals

— Island

— Pillage

— Radar

— Stealth

— Nuketown

Важно отметить, что это лишь названия файлов, а не окончательный список карт. Некоторые из них могут не попасть в финальную версию игры.

Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября.