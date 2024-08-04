Новый трейлер Delta Force: Hawk Ops раскрывает детали игры

IGN представил новый геймплейный трейлер Delta Force: Hawk Ops

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На YouTube-канале IGN вышел новый геймплейный трейлер шутера Delta Force: Hawk Ops, демонстрирующий мультиплеерный режим Havoc Warfare. В этом режиме игроки должны будут создавать команды и захватывать ключевые точки на больших картах.

Фото: Openverse by DeltaForceGame, CC BY-SA 4.0

Альфа-тестирование стартует 6 августа 2024 года и будет доступно только для пользователей ПК. В рамках альфа-версии игрокам предложат более 40 видов оружия и шесть оперативников: Кай Силва, Рой Сми, Луна Чен, Терри Мозес, Ван Юхао и Май Сяовэнь. Заявки на участие принимаются на сайте игры и в Steam, сообщает VK Play.

Ожидается, что Delta Force: Hawk Ops будет выпущена на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и мобильных устройствах iOS и Android до конца 2024 года, однако точные даты релиза пока не объявлены. В России игра будет недоступна, хотя и заявлен перевод на русский язык. Также будет представлен сюжетный режим, являющийся ремейком Delta Force: Black Hawk Down.

Delta Force: Hawk Ops - Official Havoc Warfare Alpha Mode Trailer