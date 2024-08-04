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Игры исчезают из библиотеки EA App без объяснения причин: игроки негодуют

Пользователи EA App сообщают о повторных проблемах с исчезновением игр

0:55
Видеоигры

Геймеры вновь столкнулись с проблемами в работе лаунчера EA app: из библиотек пользователей без объяснения исчезают игры и дополнения.

Пользователи EA App сообщают о повторных проблемах с исчезновением игр
Фото: Openverse by vyassaurabh411, CC BY-ND 2.0

Пользователи сообщают, что техподдержка в большинстве случаев не может помочь и предлагает оставить сообщения о проблемах на форуме Answers HQ. Геймеры недовольны отсутствием адекватных ответов и действий со стороны специалистов, несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев.

Проблема с удалением игр уже возникала ранее, в мае 2024 года, и тогда EA заявила, что оперативно устранила неполадки, не объяснив причин. Форум пометил проблему как решенную, что вызвало дополнительное недовольство пользователей, сообщает VK Play.

Хотя проблема не носит массового характера, как ранее, сообщения о пропаже игр поступают ежедневно.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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