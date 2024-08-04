Kingdom Come: Deliverance 2 признана игрой для взрослых в Южной Корее

Южнокорейское агентство GRAC присвоило возрастной рейтинг "18+" для игры Kingdom Come: Deliverance 2, что делает её доступной только для взрослой аудитории.
Этот рейтинг был выдан 25 июля 2024 года, но только недавно стал известен общественности. Пока неизвестно, какой именно контент игры вызвал такой высокий возрастной рейтинг.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на платформах PC, PlayStation, и Xbox Series X/S в 2024 году, хотя точная дата выпуска пока не объявлена. Тем не менее, присвоение возрастного рейтинга может свидетельствовать о том, что релиз игры не за горами.
В преддверии выхода сиквела разработчики выпустили игрофильм, напоминающий о сюжете первой части игры. Этот видеофильм продолжительностью более пяти часов состоит из кинематографических сцен оригинала.
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