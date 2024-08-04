Kingdom Come: Deliverance 2 признана игрой для взрослых в Южной Корее

Kingdom Come: Deliverance 2 получил возрастной рейтинг 18+

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Южнокорейское агентство GRAC присвоило возрастной рейтинг "18+" для игры Kingdom Come: Deliverance 2, что делает её доступной только для взрослой аудитории.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

Этот рейтинг был выдан 25 июля 2024 года, но только недавно стал известен общественности. Пока неизвестно, какой именно контент игры вызвал такой высокий возрастной рейтинг.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на платформах PC, PlayStation, и Xbox Series X/S в 2024 году, хотя точная дата выпуска пока не объявлена. Тем не менее, присвоение возрастного рейтинга может свидетельствовать о том, что релиз игры не за горами.

В преддверии выхода сиквела разработчики выпустили игрофильм, напоминающий о сюжете первой части игры. Этот видеофильм продолжительностью более пяти часов состоит из кинематографических сцен оригинала.