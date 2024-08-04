Почему технический директор GTA 4 покинул Rockstar Games после выхода игры: причины и мнение

Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar Games во время разработки Grand Theft Auto 4, объяснил причины своего ухода из студии. По его мнению, в четвертой части серии, известной своим сатирическим взглядом на американскую культуру, игра стала слишком серьезной.
Первая 3D-трилогия — от GTA 3 до San Andreas — была исключительно веселой. Однако, когда мы сделали GTA 4, мне показалось, что она стала чересчур серьезной, мрачной и даже депрессивной.
GTA 4 действительно выделялась среди своих предшественников более серьёзным подходом к повествованию. Игра рассказывала историю Нико Беллика, бывшего солдата из Восточной Европы, который иммигрировал в Либерти-Сити и оказался втянут в мир преступности. Несмотря на более тёмный тон, игра сохранила фирменный юмор серии в виде забавных радиоведущих и комичных случайных ситуаций.
Мой уход после GTA 4 был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, моя жена — канадка, и она хотела вернуться в Канаду. Во-вторых, я считал, что GTA 4 была менее веселой, чем предыдущие игры, и предполагал, что следующая часть будет ещё более мрачной. Рад, что ошибся: GTA 5 оказалась гораздо более легкомысленной.
Что касается будущего серии, первый трейлер GTA 6 наполнен шутками и шокирующими сценами, вдохновленными реальными новостями и вирусными видео. Тем не менее, центральная сюжетная линия в стиле "Бонни и Клайда" может принять более драматичный и, возможно, трагический оборот.
Релиз GTA 6 ожидается в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Версия для ПК также выйдет, но позже.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.