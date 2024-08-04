Почему технический директор GTA 4 покинул Rockstar Games после выхода игры: причины и мнение

Технический директор GTA 4 объяснил свой уход из Rockstar Games

1:54 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar Games во время разработки Grand Theft Auto 4, объяснил причины своего ухода из студии. По его мнению, в четвертой части серии, известной своим сатирическим взглядом на американскую культуру, игра стала слишком серьезной.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Первая 3D-трилогия — от GTA 3 до San Andreas — была исключительно веселой. Однако, когда мы сделали GTA 4, мне показалось, что она стала чересчур серьезной, мрачной и даже депрессивной.

GTA 4 действительно выделялась среди своих предшественников более серьёзным подходом к повествованию. Игра рассказывала историю Нико Беллика, бывшего солдата из Восточной Европы, который иммигрировал в Либерти-Сити и оказался втянут в мир преступности. Несмотря на более тёмный тон, игра сохранила фирменный юмор серии в виде забавных радиоведущих и комичных случайных ситуаций.

Мой уход после GTA 4 был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, моя жена — канадка, и она хотела вернуться в Канаду. Во-вторых, я считал, что GTA 4 была менее веселой, чем предыдущие игры, и предполагал, что следующая часть будет ещё более мрачной. Рад, что ошибся: GTA 5 оказалась гораздо более легкомысленной.

Что касается будущего серии, первый трейлер GTA 6 наполнен шутками и шокирующими сценами, вдохновленными реальными новостями и вирусными видео. Тем не менее, центральная сюжетная линия в стиле "Бонни и Клайда" может принять более драматичный и, возможно, трагический оборот.

Релиз GTA 6 ожидается в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Версия для ПК также выйдет, но позже.