Game Informer закрывается после 33 лет работы: причины ухода легендарного журнала

Легендарный журнал Game Informer завершает свою работу после 33 лет работы

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Легендарный игровой журнал Game Informer завершает свою работу после 33 лет успешной деятельности. Об этом в пятницу сообщили представители издания, принадлежащего компании GameStop. Как стало известно из источников Kotaku, весь персонал журнала будет уволен.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

В официальном заявлении, размещенном в социальной сети X, причины закрытия не раскрываются. GameStop пока не прокомментировала ситуацию. В то же время, еще в прошлом году генеральный директор компании Райан Коэн призывал сотрудников тщательно проанализировать расходы и устранить все ненужное.

В марте 2024 года Game Informer запустил возможность прямой подписки на журнал, в то время как ранее его можно было купить только по отдельным номерам или в рамках подписки GameStop Pro. Главный редактор Мэтт Миллер тогда отмечал, что игровая индустрия переживает сложные времена, затрагивающие как разработчиков, издателей, так и специализированные СМИ.

В прощальном обращении к читателям редакция Game Informer написала:

"После 33 захватывающих лет, в течение которых мы делились с вами последними новостями, обзорами и инсайдами из постоянно меняющегося мира видеоигр, с тяжелым сердцем мы объявляем о закрытии Game Informer. От первых пиксельных приключений до современных иммерсивных виртуальных миров — нам было честью пройти этот невероятный путь вместе с вами, нашими преданными читателями. Хотя наши печатные станки остановятся, страсть к играм, которую мы вместе развивали, будет жить дальше. Спасибо, что были частью нашего эпического путешествия, и пусть ваши собственные игровые приключения никогда не заканчиваются".

Неизвестно, почему издание не перешло на цифровой формат, чтобы сократить расходы на производство и зарплаты.