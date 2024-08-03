Destiny 2: раскрыты подробности отмененного спин-оффа Payback от Bungie

Стали известны подробности отмененного спин-оффа Destiny 2

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После недавнего объявления о сокращении 220 сотрудников в студии Bungie, разработчика Destiny 2, стали известны подробности отмененного проекта во вселенной игры. Хотя он не должен был стать Destiny 3, новая игра под рабочим названием Payback могла значительно расширить мир Путешественника, Стражей и Свидетеля.

Фото: flickr.com by Stefans02, CC BY 2.0

Согласно сообщениям, Payback задумывалась как совершенно новое приключение во вселенной Destiny. Игроки должны были управлять знакомыми персонажами, решая головоломки, сражаясь с противниками и исследуя игровой мир. Вдохновением для игры послужили такие проекты, как Genshin Impact и Warframe.

В отличие от оригинальной Destiny 2, спин-офф не должен был быть шутером от первого лица. Вместо этого игроки могли бы переключаться между видом от первого и третьего лица. Это не ново для вселенной Destiny 2, где игроки уже могут видеть своих персонажей при использовании Sparrow или выполнении эмоций.

Несмотря на большие надежды Bungie на Payback, игра была отменена несколько месяцев назад. Сотрудники, работавшие над ней, были переведены на разработку Marathon, выпуск которой ожидается в 2025 году.

Также сообщается, что Destiny 2 может отойти от модели крупных платных дополнений в пользу более частого выпуска небольших порций контента.