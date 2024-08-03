Phantom Blade Zero: почему фанатам придётся ждать выхода игры больше двух лет?

Известный YouTube-блогер JorRaptor сообщил, что ожидаемый релиз ролевого экшена Phantom Blade Zero состоится не раньше осени 2026 года.
Эти сроки он якобы услышал от разработчиков во время посещения Summer Game Fest, где у него была возможность опробовать демоверсию игры.
Эта новость вызвала разочарование у части геймеров, хотя большинство сочло такие сроки реалистичными, а некоторые даже предположили, что релиз могут перенести на 2027 год.
JorRaptor также поделился некоторыми деталями об игре: прохождение займет от 30 до 40 часов, в Phantom Blade Zero будет представлено около 30 видов оружия, и часть из них можно будет добыть, сражаясь с боссами.
Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и будет доступна на PC и PlayStation 5.
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