Phantom Blade Zero: почему фанатам придётся ждать выхода игры больше двух лет?

Phantom Blade Zero выйдет не раньше осени 2026 года

Известный YouTube-блогер JorRaptor сообщил, что ожидаемый релиз ролевого экшена Phantom Blade Zero состоится не раньше осени 2026 года.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Эти сроки он якобы услышал от разработчиков во время посещения Summer Game Fest, где у него была возможность опробовать демоверсию игры.

Эта новость вызвала разочарование у части геймеров, хотя большинство сочло такие сроки реалистичными, а некоторые даже предположили, что релиз могут перенести на 2027 год.

JorRaptor также поделился некоторыми деталями об игре: прохождение займет от 30 до 40 часов, в Phantom Blade Zero будет представлено около 30 видов оружия, и часть из них можно будет добыть, сражаясь с боссами.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и будет доступна на PC и PlayStation 5.