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Valve раскрыла статистику Steam: популярные видеокарты, ОС и VR-гарнитуры за июль 2024 года

Valve раскрыла июльскую статистику: Windows 10 и RTX 3060 лидируют

Видеоигры

Valve опубликовала результаты своего исследования об оборудовании пользователей Steam за июль 2024 года.

Valve раскрыла июльскую статистику: Windows 10 и RTX 3060 лидируют
Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Исследование выявило, что самой популярной видеокартой среди геймеров является NVIDIA GeForce RTX 3060, её используют 5,71% пользователей. Следом идут GTX 1650 с долей 3,88% и RTX 3060 Ti с 3,47%.

В части операционных систем Windows 10 (64-bit) занимает лидирующую позицию, установленную у 50,16% пользователей, но Windows 11 (64-bit) догоняет с 45,81%.

Языковое предпочтение возглавляет английский язык с 34,06% пользователей, за ним следует упрощенный китайский (31,98%) и русский (8,17%).

Среди других характеристик наиболее распространённый объём оперативной памяти составляет 16 ГБ (45,93%), за ним следует 32 ГБ (30,81%). Видеопамять 8 ГБ пользуется популярностью у 35,44% пользователей, а 12 ГБ у 18,39%. Большинство пользователей предпочитают разрешение монитора 1920x1080p (57,28%), за ним идёт 2560x1440p (20,03%). В сегменте VR-устройств лидирует Oculus Quest 2 с 39,66% пользователей, а Valve Index HMD занимает второе место с 16,10%.

Эти данные показывают, что пользователи продолжают стремиться к более высокопроизводительным системам и технологиям, что подчеркивает растущую популярность новых видеокарт и операционных систем, а также увеличивающийся спрос на VR-гарнитуры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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