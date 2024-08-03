Разработчики PUBG: Battlegrounds забанили почти полтора миллиона человек

Разработчики PUBG забанили почти полтора миллиона человек

Компания KRAFTON опубликовала детализированный отчет о мерах противодействия недобросовестным игрокам в PUBG: Battlegrounds. Согласно документу, число заблокированных аккаунтов возросло, а доля подозреваемых в мошенничестве снизилась. Это стало возможным благодаря усовершенствованиям античит-системы Zakynthos и другим мерам. За отчетный период было заблокировано 1 480 434 учетных записи. Разработчики активно внедряют новые технологии, включая передовые методы обучения, для более точного выявления и классификации мошеннического поведения.

Фото: store.steampowered.com by KRAFTON, CC BY-SA 4.0

Команда также сосредоточена на борьбе с новыми видами читов, такими как использование DMA и программного обеспечения на базе новейших технологий, чтобы создать честную игровую среду. Это привело к улучшению системы временных блокировок и сокращению числа несправедливых блокировок.