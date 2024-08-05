iPad обошли iPhone 15 Pro в тестах AnTuTu

iPhone 15 Pro занял 10-е место в июльском рейтинге AnTuTu

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Бенчмарк AnTuTu опубликовал июльский рейтинг самых производительных устройств Apple. В топ-10 преимущественно вошли планшеты iPad, а флагманский iPhone 15 Pro занял лишь 10-е место.

Фото: wikipediа by Yutaka Tsutano, CC BY 2.0

Разработчики бенчмарка провели тысячи тестов, по результатам которых рейтинг распределился следующим образом: на первом месте 13" iPad Pro M4 с 2,54 млн баллов, на втором месте — 11" iPad Pro M4 с 2,54 млн баллов, на третьем месте — 12" iPad Pro M2 с 2,01 млн баллов.

Четвёртое и пятое места заняли 13" iPad Air M2 и 11" iPad Pro M2, набравшие 1,96 млн и 1,93 млн баллов соответственно. За ними следуют 11" iPad Air M2 с 1,85 млн баллов, 12,9" iPad Pro M1 с 1,68 млн баллов, 11" iPad Pro M1 и iPad Air M1, которые получили 1,66 млн и 1,62 млн баллов соответственно.

Флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro с чипом Apple A17 Pro, занял 10-е место с 1,51 млн баллов.

Далее по производительности следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 13 Pro Max, но эти модели не вошли в рейтинг месяца.