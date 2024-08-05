Неожиданные анонсы от Xbox на Gamescom 2024: более 50 игр ждут вас

Microsoft готовит рекордное количество игр для Gamescom 2024

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Microsoft готовится представить более 50 игр для Xbox на выставке Gamescom 2024, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кёльне, Германия.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

На стенде Xbox будут представлены новинки от Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda и других партнёров.

Среди демонстрируемых игр будут:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

Кроме того, будут эксклюзивные показы таких игр, как Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Starfield: Shattered Space.

Blizzard вернется на Gamescom с демонстрациями по Diablo и World of Warcraft, включая эксклюзивный геймплей класса Spiritborn и турнир по Diablo Immortal.

На стенде Xbox также будут представлены игры от Ubisoft, Saber Interactive, Rebellion и GSC Game World, а также инди-игры от независимых разработчиков.