Неожиданные анонсы от Xbox на Gamescom 2024: более 50 игр ждут вас

Microsoft готовится представить более 50 игр для Xbox на выставке Gamescom 2024, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кёльне, Германия.
На стенде Xbox будут представлены новинки от Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda и других партнёров.
Среди демонстрируемых игр будут:
Кроме того, будут эксклюзивные показы таких игр, как Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Starfield: Shattered Space.
Blizzard вернется на Gamescom с демонстрациями по Diablo и World of Warcraft, включая эксклюзивный геймплей класса Spiritborn и турнир по Diablo Immortal.
На стенде Xbox также будут представлены игры от Ubisoft, Saber Interactive, Rebellion и GSC Game World, а также инди-игры от независимых разработчиков.
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