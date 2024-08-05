Эксклюзивная демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2 только на Gamescom 2024

Игроки смогут протестировать S.T.A.L.K.E.R. 2 на стенде Xbox на Gamescom 2024

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

GSC Game World объявила, что игроки смогут попробовать демоверсию S. T. A. L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Однако доступ к демоверсии будет возможен только в рамках выставки Gamescom 2024, которая пройдет в Кёльне с 21 по 25 августа. Игроки смогут протестировать демо-версию на стенде Xbox в публичной зоне.

Напомним, что в июне игра уже была представлена на Summer Game Fest. В августе GSC Game World проведет специальную презентацию S. T. A. L.K.E.R. 2 на каналах Xbox, где будут интервью с разработчиками, новый геймплей и демонстрация одного из квестов.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября для PC и Xbox Series X/S и будет доступен в Game Pass с первого дня релиза.