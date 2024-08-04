Пользователи в панике: Россия блокирует Google и iOS

Депутат Госдумы заявил о предстоящей блокировке Google в России

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Председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, депутат Алексей Диденко заявил о грядущей блокировке сервисов Google, включая Android, а также iOS в России.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

По словам Диденко, это произойдёт "не по нашей инициативе". В качестве примера он привёл недавний сбой в работе YouTube и призвал россиян не зависеть от этой платформы. Также он отметил, что государственным служащим уже запрещено использовать iOS в служебных целях.

Диденко подчеркнул, что россияне уже потеряли доступ к ряду зарубежных сервисов, таких как Netflix, но это не вызвало серьёзных проблем.

"Скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдёт не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено использовать эти платформы, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый сигнал о необходимости перехода на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и научного сообщества также рассмотреть альтернативы", — заявил парламентарий.