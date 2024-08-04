Шокирующие убытки Intel: компания сокращает 15% сотрудников

Массовые увольнения в Intel: 15% сотрудников потеряют работу к концу 2024 года

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Руководство чипмейкера Intel намерено сократить операционные расходы путем увольнения 15% сотрудников к концу 2024 года. Компанию не устраивает текущее соотношение расходов и доходов.

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Квартальная выручка не оправдала ожиданий корпорации. Во втором квартале 2024 года Intel заработала $12,8 млрд, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил $1,61 млрд, по сравнению с $1,48 млрд во втором квартале 2023 года.

В рамках мер по сокращению расходов планируется уволить 15% сотрудников. В компании работают 125 тысяч человек, что означает, что к концу 2024 года может быть уволено около 19 тысяч человек, хотя точная цифра официально не названа.