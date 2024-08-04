Nvidia под следствием: скандальные обвинения и миллиардные сделки

Расследование в отношении Nvidia: клиенты жалуются на высокие тарифы

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Антимонопольный регулятор США начал двойное расследование в отношении компании Nvidia. Первое расследование связано с приобретением Nvidia израильской компании Run, которая занимается разработкой ПО для управления графическими процессорами (GPU). Сумма сделки составила 700 миллиардов долларов, однако конкретные претензии к покупателю регулятор не раскрыл.

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Второе расследование началось после жалоб клиентов Nvidia на то, что компания якобы взимает повышенные платы за использование облачного оборудования, если клиенты приобретают чипы у конкурентов. Nvidia утверждает, что соблюдает все законы и готова предоставить регулятору всю необходимую информацию.