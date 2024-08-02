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Intel увольняет более 15 000 сотрудников в рамках глобальной реструктуризации до конца 2024 года

Intel увольняет 15% сотрудников в рамках глобальной реструктуризации

1:12
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Компания Intel приступила к глобальной реструктуризации, нацеленной на сокращение затрат всех подразделений на 10 миллиардов долларов. В рамках этого процесса компания уволит 15% сотрудников, что при общем штате свыше 100 000 человек приведет к сокращению более 15 000 рабочих мест до конца 2024 года.

Intel увольняет 15% сотрудников в рамках глобальной реструктуризации
Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

"Мы должны привести наши затраты в соответствие с новой операционной моделью и радикально изменить методы работы. Наши доходы растут не так, как ожидалось, и мы еще не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами таких мощных тенденций, как искусственный интеллект. Наши затраты слишком высоки, а маржа слишком низка," — заявил Пэт Гелсингер, глава Intel.

В 2020 году совокупные доходы Intel были на 24 миллиарда долларов выше, чем в 2023 году, при этом количество сотрудников было на 10% меньше. За последний квартал 2024 финансового года компания сообщила о снижении доходов на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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