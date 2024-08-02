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Konami возвращает культовую франшизу: новая Silent Hill уже в разработке

Konami разрабатывает новую игру из серии Silent Hill

1:03
Видеоигры

Инсайдер Dusk Golem сообщил, что Konami разрабатывает новую игру из серии Silent Hill. В отличие от предыдущих проектов, разработка ведется внутренней командой Konami, а не сторонними студиями, как это было в последние годы.

Konami разрабатывает новую игру из серии Silent Hill
Фото: flickr.com by Inside the Magic, CC BY-NC-ND 2.0

Ранее компания выступала только в роли издателя, а все анонсированные проекты создавались партнерами.

Причины, по которым Konami решила вернуться к непосредственному участию в разработке, остаются неизвестными, и подробности о новой игре, включая даты выхода, пока не разглашаются. Однако в финансовом отчете за второй квартал 2024 года Konami подтвердила планы по дальнейшему развитию вселенной Silent Hill и намерение выпускать "совершенно новые игры" по франшизе.

8 октября 2024 года на платформах PlayStation 5 и PC выйдет ремейк Silent Hill 2. Также в разработке находятся проекты Silent Hill: Townfall и Silent Hill f.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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