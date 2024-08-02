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Смешнее некуда: новая игра "Thank Goodness You're Here!" покорила сердца критиков

Игра "Thank Goodness You're Here!" получила высокие оценки критиков

Видеоигры

На PC, PS4/5 и Nintendo Switch вышла комедийная приключенческая игра "Thank Goodness You're Here!".

Игра "Thank Goodness You're Here!" получила высокие оценки критиков
Фото: Steam by Panic, PDM

Игра получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков: 90 из 100 на Metacritic, 85 из 100 на OpenCritic и 98% положительных отзывов в магазине Valve, основанных на 150 рецензиях.

Действие игры происходит в сюрреалистическом городке Барнсворт. Игрок управляет коммивояжером, который приезжает на встречу с мэром, но оказывается слишком рано и решает исследовать окрестности. В процессе игроку предстоит познакомиться с жителями города и выполнить их необычные просьбы, которые становятся все более безумными. Разработчики утверждают, что игра предлагает насыщенный и яркий мир, множество странных заданий, оригинальный сюжет и множество уморительных каламбуров.

В данный момент в Steam на игру действует скидка 15%, и ее можно приобрести за 764 рубля вместо обычной цены в 899 рублей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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