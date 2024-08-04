Смотрите, что произошло с Raspberry Pi 5 после разгона до 3.4 ГГц

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Новый рекорд в разгоне Raspberry Pi 5: достигнута отметка в 3.4 ГГц

1:17
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Оверклокер Джефф Гирлинг установил новый мировой рекорд, разогнав Raspberry Pi 5 до 3.4 ГГц. Для достижения этого результата Гирлинг использовал разнообразные методы охлаждения, включая элементы Пельтье и кастомный вентилятор от Noctua, благодаря чему удалось превысить обычные пределы тактовой частоты.

Новый рекорд в разгоне Raspberry Pi 5: достигнута отметка в 3.4 ГГц
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, CC BY-SA 2.0

Он достиг стабильной частоты в 3.3 ГГц, получив в тестах Geekbench 6 результаты 1092 и 2163 баллов при напряжении 1.07 вольт.

Для достижения частоты 3.4 ГГц потребовалось усиленное охлаждение и незначительное увеличение напряжения до 1.08 вольт, что привело к результатам в 1121 и 2219 баллов в тестах. Гирлинг высказался против попыток повторения такого эксперимента в домашних условиях из-за высоких энергозатрат и потребности в специализированном охлаждении.

Эксперимент подтвердил, что возможен разгон до высоких частот, но это требует особых усилий и специальных условий.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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