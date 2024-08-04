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Почему все сходят с ума по новой консоли, вдохновленной GameBoy Micro

Представлена новая игровая консоль Pocket MICRO: предзаказы уже доступны

1:45
Видеоигры

Консоль, вдохновлённая дизайном Nintendo GameBoy Micro, уже открыта для предварительных заказов на платформе Indiegogo. Старт кампании по финансированию состоялся утром, и уже в первый день было собрано свыше $50,000.

Представлена новая игровая консоль Pocket MICRO: предзаказы уже доступны
Фото: flickr.com by Bryan Ochalla from Seattle, WA, USA, CC BY-SA 2.0

Новая модель Pocket MICRO, хоть и меньше предыдущей Pocket DMG, предлагает несколько особых характеристик, включая два аналоговых стика и безрамочный IPS-экран с разрешением 960×640 пикселей.

Консоль обладает корпусом из премиального алюминиевого сплава, работает на процессоре Helio G99 и оснащена аккумулятором на 2600 мАч, что позволяет играть до 6 часов без подзарядки.

Производитель предлагает предзаказ по специальной цене в первую неделю кампании: модель с 6/128 ГБ предлагается за $190, с 8/256 ГБ за $220 и специальное издание в цвете "Retro Grey" также с 8/256 ГБ за $250.

Стоимость доставки составляет $30, при этом количество доступных для заказа устройств ограничено: 400 единиц для первых двух моделей и 200 единиц для специального издания.

Предзаказ также включает подарочный комплект, содержащий кружку, сумку для переноски, подставку, защитную плёнку для экрана, накладку на джойстик и набор наклеек AYANEO. После завершения периода действия специальной цены, стоимость устройств увеличится на $30.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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