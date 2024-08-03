Превратите ваш iPhone в игровую консоль: новые эмуляторы в App Store

Apple расширяет возможности эмуляторов в App Store, добавляя поддержку ПК

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В App Store теперь доступны эмуляторы старых игровых консолей, включая SNES, PlayStation и PSP, что позволяет пользователям iPhone и iPad наслаждаться классическими играми. Однако Apple расширила спектр возможностей, добавив в июле эмуляторы ПК.

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Согласно информации от издания Appleinsider, Apple внесла изменения в свой документ для разработчиков, который теперь охватывает как ретроконсоли, так и ПК. Это изменение позволяет пользователям загружать игры напрямую из приложений на свои устройства.

Один из таких эмуляторов, представленных в App Store — это UTM SE, который поддерживает эмуляцию архитектур x86, PPC и RISC-V. Это приложение позволяет пользователям не только запускать существующие виртуальные машины, но и создавать новые конфигурации, включая возможность работы с устаревшими операционными системами, такими как Windows XP.