Nintendo в опасности: как давление PlayStation 5 уничтожает продажи

Nintendo сообщает о снижении прибыли из-за конкуренции и старения модели Switch

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Операционная прибыль японской компании Nintendo в третьем квартале 2024 года упала на 71%, составив 54,51 миллиарда иен (около 365,1 миллиона долларов), что оказалось выше аналитических прогнозов. В прошлом году за этот же период компания заработала 185,4 миллиарда иен.

Фото: youtube.com by BeatEmUps, CC BY 3.0

По информации Bloomberg, падение прибыли связано с тем, что потребители откладывают покупку устаревшей модели Nintendo Switch в ожидании анонса новой консоли.

На фоне семилетнего существования Switch и жесткой конкуренции с PlayStation 5, Nintendo столкнулась с проблемами насыщения рынка. Компания планирует выпустить новую консоль к марту 2025 года, и, по словам президента Nintendo, продажи старых моделей в этот период могут оказаться затруднительными.

Аналитики также отмечают, что слабый ассортимент популярных игр и увеличение экономических и управленческих расходов негативно сказались на прибыли компании. Рыночные ожидания от Nintendo были излишне оптимистичны, несмотря на предположения о возможной прибыли в 93,7 миллиарда иен за квартал.

В свете этих вызовов, Nintendo ожидает улучшения ситуации с выходом новой модели консоли.