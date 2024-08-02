Firaxis анонсировала премьеру первого геймплейного ролика Civilization 7 на gamescom 2024

Первый геймплей Civilization 7 будет показан на gamescom

1:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Firaxis анонсировала, что на церемонии открытия gamescom в этом месяце состоится премьера первого геймплейного ролика Civilization 7. Фанаты серии могут отметить 20 августа в календаре.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Это долгожданное продолжение Civilization 6, вышедшей в 2016 году, было анонсировано на Summer Game Fest в июне. После почти трех месяцев ожидания разработчики готовы представить первый геймплейный трейлер. Firaxis планирует показать геймплейный трейлер на церемонии открытия (20 августа, 21:00 МСК) и предложить более 20 минут игрового процесса с подробным обзором сиквела (23:30 по Москве).

Civilization — игра с глубоким и масштабным подходом, охватывающая всю историю человечества и позволяющая игрокам строить империю, способную выдержать испытание временем. Понимая вашу любовь к деталям, мы готовим масштабную презентацию геймплея в конце месяца.

Кроме демонстрации игрового процесса, на gamescom 2024 разработчики поделятся эксклюзивными деталями о новой части франшизы, включая общее видение проекта и его инновационные особенности.

После этого команда Firaxis отправится на PAX West в Сиэтле, где проведет панель разработчиков, на которой будут раскрыты новые детали и закулисные истории создания сиквела.

Релиз Civilization 7 намечен на 2025 год.