Firaxis анонсировала премьеру первого геймплейного ролика Civilization 7 на gamescom 2024

Firaxis анонсировала, что на церемонии открытия gamescom в этом месяце состоится премьера первого геймплейного ролика Civilization 7. Фанаты серии могут отметить 20 августа в календаре.
Это долгожданное продолжение Civilization 6, вышедшей в 2016 году, было анонсировано на Summer Game Fest в июне. После почти трех месяцев ожидания разработчики готовы представить первый геймплейный трейлер. Firaxis планирует показать геймплейный трейлер на церемонии открытия (20 августа, 21:00 МСК) и предложить более 20 минут игрового процесса с подробным обзором сиквела (23:30 по Москве).
Civilization — игра с глубоким и масштабным подходом, охватывающая всю историю человечества и позволяющая игрокам строить империю, способную выдержать испытание временем. Понимая вашу любовь к деталям, мы готовим масштабную презентацию геймплея в конце месяца.
Кроме демонстрации игрового процесса, на gamescom 2024 разработчики поделятся эксклюзивными деталями о новой части франшизы, включая общее видение проекта и его инновационные особенности.
После этого команда Firaxis отправится на PAX West в Сиэтле, где проведет панель разработчиков, на которой будут раскрыты новые детали и закулисные истории создания сиквела.
Релиз Civilization 7 намечен на 2025 год.
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