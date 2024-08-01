Новая интеграция Discord и Xbox: как объединенный список друзей улучшит игровой опыт

Microsoft анонсировала расширение интеграции Discord с консолями Xbox

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Microsoft объявила о расширении интеграции Discord с консолями Xbox Series X/S и Xbox One. В ближайшие недели, после завершения тестирования участниками программы Xbox Insider, появится ряд новых функций.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Основные обновления включают:

— Вкладка "Происходит сейчас" будет показывать друзей из Discord, которые играют или общаются в голосовых каналах, наряду с друзьями Xbox, участвующими в группах или играх.

— Если ваш друг транслирует игру в голосовом канале Discord, этот канал отобразится в разделе "Происходит сейчас".

— Пользователи смогут начать звонок в Discord, присоединиться к голосовому каналу или просмотреть трансляцию друга прямо из списка друзей Xbox.

— Для просмотра трансляции игры друга из Discord на Xbox Series X/S или Xbox One нужно будет открыть список участников беседы в меню Xbox, выбрать профиль стримера и нажать "Смотреть трансляцию". Геймплей будет отображаться в полноэкранном режиме.

Хотя обычным пользователям потребуется подождать несколько недель, участники программы Xbox Insider уже получили доступ к новым функциям.

Эти обновления значительно упрощают взаимодействие между сообществами Xbox и Discord, позволяя игрокам легче находить друзей и присоединяться к их активности независимо от платформы.