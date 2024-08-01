Для Starfield вышел мод, добавляющий новые корабли и улучшающий космический геймплей

Для Starfield вышел мод, направленный на улучшение космических путешествий

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Команда Starfield Fleet Expansion представила захватывающий мод для Starfield, направленный на значительное улучшение космических путешествий в игре.

Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

Основное нововведение мода — это добавление множества новых типов кораблей. В первом обновлении представлены 20 различных моделей от различных производителей, представленных в Starfield. Среди них можно найти крупные грузовики, маневренные истребители, мощные корветы, тяжёлые канонерки, штурмовые десантные корабли и разведывательные суда.

Все новые кастомные корабли также будут появляться в космосе, добавляя разнообразие в случайные встречи. Игроки смогут наткнуться на дружественные или враждебные фракции, использующие эти новые суда.

Более того, мод позволяет исследовать и приобретать добавленные корабли у продавцов по всей вселенной или захватывать их при встрече.

В планах команды на будущее — введение ещё большего числа кораблей. В следующем обновлении они собираются добавить более 100 уникальных моделей в рамках поэтапного релиза.