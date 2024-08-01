Activision открыла исходные данные крупнейшую карту Call of Duty для разработки ИИ

Карта Caldera из Warzone доступна на GitHub

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Activision совершила неожиданный шаг, открыв доступ к исходным данным одной из самых масштабных карт в истории Call of Duty. Речь идет о карте Caldera из Warzone, которая теперь доступна на GitHub для некоммерческого использования.

Фото: flickr.com by Shai Barzilay, CC BY-NC 2.0

Набор данных объемом 4 ГБ включает более пяти миллионов полигональных сеток, 28 миллионов примитивов и свыше миллиарда точечных инстансов. Эти данные можно использовать для обработки освещения и анализа путей передвижения персонажей, а также для изучения поведения игроков на карте.

Хотя Caldera больше не доступна в Warzone, она остаётся одной из самых сложных и обширных карт во всей франшизе Call of Duty. Это первый случай, когда Activision предоставляет доступ к столь значимому игровому активу.

Цели данного шага многогранны: компания надеется, что карта станет ценным ресурсом для исследований, поддержит развитие искусственного интеллекта и ускорит эволюцию инструментов для создания игрового контента.

Решение Activision открыть доступ к Caldera может оказать значительное влияние не только на игровую индустрию. Технический директор Pixar отметил, что этот шаг "знаменует важную веху для индустрии" и "открывает путь для новаторских исследований в области геометрии окружающей среды и построения сцен".

Activision подчёркивает, что данный набор данных может быть использован студентами, преподавателями и профессионалами для обучения, демонстраций и экспериментов. Он также поможет в разработке ИИ, предоставляя базу для тренировки моделей и тестирования инструментов создания контента на сложных геометриях и окружениях.

Майкл Вэнс, ведущий программист Activision, выразил надежду, что инновации, возникшие благодаря этому набору данных, предоставят больше свободы и гибкости командам разработчиков для создания увлекательных сценариев для игроков. Более того, это может привести к созданию игровых файлов, занимающих меньше места благодаря новым методам оптимизации.