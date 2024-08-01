Фанатка GTA шокировала сценариста Rockstar Games вопросами о вымышленной религии

Сценарист GTA Лазло Джонс рассказал о странном звонке фанатки

1:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Бывший сценарист Rockstar Games Лазло Джонс поделился историей о необычном звонке, который он получил от "фаната" во время разработки Grand Theft Auto 5.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Женщина, связавшаяся с ним, интересовалась подробностями вымышленной религии Эпсилон, впервые появившейся в игре Grand Theft Auto: San Andreas. Эта религия, как и ее основатель Крис Формаж, является сатирой на саентологию и пародией на религиозные культы.

Джонс и его команда считали, что аудитория воспримет это как шутку, однако оказалось, что существуют реальные последователи этой вымышленной религии.

Поначалу Джонс считал это розыгрышем, но осознав серьезность намерений женщины, сразу же поделился ситуацией с шефом, Дэном Хаузером.

Лазло Джонс покинул Rockstar в 2020 году и сейчас работает в студии Absurd Ventures, где участвует в разработке экшена с открытым миром под названием A Better Paradise.