Компания Bungie сократит 220 сотрудников: как это повлияет на Destiny 2?

31 июля компания Bungie объявила о планах сократить 220 сотрудников. Часть из них перейдёт в Sony Interactive Entertainment или новую студию, которая будет заниматься разработкой игры в научно-фантастической вселенной.
Несмотря на сокращения, разработчики заверили игроков, что поддержка Destiny 2 останется на прежнем уровне, и все обещания по контенту на текущий и следующий год будут выполнены. На Reddit представители Bungie подчеркнули, что увольнения не повлияют на будущие планы по поддержке игры.
Ранее, в июне, Bungie рассказала о дальнейших планах развития Destiny 2 после выхода крупного дополнения "Финальная форма", которое вышло 4 июня 2024 года. В этом DLC игроки отправляются в глубины Странника, чтобы сразиться с могущественным злодеем Свидетелем.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.