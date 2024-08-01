Компания Bungie сократит 220 сотрудников: как это повлияет на Destiny 2?

Компания Bungie объявила о сокращении 220 сотрудников

31 июля компания Bungie объявила о планах сократить 220 сотрудников. Часть из них перейдёт в Sony Interactive Entertainment или новую студию, которая будет заниматься разработкой игры в научно-фантастической вселенной.

Фото: flickr.com by Stefans02, CC BY 2.0

Несмотря на сокращения, разработчики заверили игроков, что поддержка Destiny 2 останется на прежнем уровне, и все обещания по контенту на текущий и следующий год будут выполнены. На Reddit представители Bungie подчеркнули, что увольнения не повлияют на будущие планы по поддержке игры.

Ранее, в июне, Bungie рассказала о дальнейших планах развития Destiny 2 после выхода крупного дополнения "Финальная форма", которое вышло 4 июня 2024 года. В этом DLC игроки отправляются в глубины Странника, чтобы сразиться с могущественным злодеем Свидетелем.