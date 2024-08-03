TCL выпустила монитор, который можно изгибать по вашему желанию

Новинка от TCL: 34-дюймовый монитор с кривизной 1000R и частотой 165 Гц

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На выставке ChinaJoy 2024 компания TCL представила уникальный 34-дюймовый монитор с изменяемой кривизной экрана. Этот дисплей, получивший название Star Enclosure Curved Screen, может переключаться между плоским и изогнутым режимами с кривизной 1000R.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

Переключение режимов осуществляется с помощью кнопок и джойстика, позволяя пользователю выбрать наиболее комфортный режим работы и снизить зрительное напряжение.

Монитор оснащен Mini-LED подсветкой, поддерживает частоту обновления 165 Гц и обеспечивает высокую цветопередачу и качество динамичных сцен. Это делает его идеальным выбором для геймеров, которым важны визуальные эффекты в различных игровых режимах.

Кроме того, TCL представила другие новинки, включая 105-дюймовый экран с кривизной 3000R и разрешением 5K, а также 27-дюймовый дисплей с разрешением 8K и частотой 120 Гц.