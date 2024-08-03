TCL выпустила монитор, который можно изгибать по вашему желанию

На выставке ChinaJoy 2024 компания TCL представила уникальный 34-дюймовый монитор с изменяемой кривизной экрана. Этот дисплей, получивший название Star Enclosure Curved Screen, может переключаться между плоским и изогнутым режимами с кривизной 1000R.
Переключение режимов осуществляется с помощью кнопок и джойстика, позволяя пользователю выбрать наиболее комфортный режим работы и снизить зрительное напряжение.
Монитор оснащен Mini-LED подсветкой, поддерживает частоту обновления 165 Гц и обеспечивает высокую цветопередачу и качество динамичных сцен. Это делает его идеальным выбором для геймеров, которым важны визуальные эффекты в различных игровых режимах.
Кроме того, TCL представила другие новинки, включая 105-дюймовый экран с кривизной 3000R и разрешением 5K, а также 27-дюймовый дисплей с разрешением 8K и частотой 120 Гц.
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