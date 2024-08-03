Прорыв в эмуляции: ShadPS4 запускает PS4-игры с высокой частотой кадров

Эмулятор ShadPS4 для ПК делает шаг вперед в эмуляции PS4-игр

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Эмулятор ShadPS4 для ПК продемонстрировал значительный прогресс и теперь способен запускать PS4-версию Red Dead Redemption Remastered с частотой около 25 кадров в секунду на высокопроизводительной системе.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under Commons, the free media repository

Этот результат был достигнут всего через несколько дней после того, как эмулятор научился загружать игру. С учетом быстрого прогресса можно ожидать, что игра скоро будет работать с частотой 30 кадров в секунду и выше.

На данный момент ShadPS4 полноценно поддерживает только простые 2D-игры, но развитие эмулятора идет быстрыми темпами. Приложение уже способно загружать Bloodborne, и, возможно, в скором времени сможет полноценно запускать эту игру, что позволит играть в нее без необходимости использовать PlayStation 4.

Хотя впереди еще много работы, ShadPS4 становится ведущим эмулятором PlayStation 4, за которым стоит следить. Прогресс, достигнутый за короткий промежуток времени, внушает уверенность в дальнейших успехах разработчиков.