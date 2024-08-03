Asus выпустила первый ноутбук с ароматизатором от Anna Sui

Ноутбук с ароматом: Asus выпустила adol Book 14 в сотрудничестве с Anna Sui

1:25 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Asus представила новый ноутбук adol Book 14, который выделяется не только своими техническими характеристиками, но и встроенным ароматизатором, разработанным в сотрудничестве с известным парфюмерным брендом Anna Sui.

Фото: unsplash.com by crew, CC0

Главной особенностью adol Book 14 является магнитный дозатор ароматов, расположенный в центре крышки. В комплекте с ноутбуком поставляются три ароматизированных картриджа, которые можно вставить в дозатор.

Что касается характеристик, ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Экран поддерживает полный цветовой охват DCI-P3, обеспечивая яркие и точные цвета.

Внутри устройства установлен процессор AMD Ryzen 9 8945H, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500 и 1 ТБ хранилища. Производитель обещает до 14 часов работы от одного заряда.

В комплекте с ноутбуком покупатели также получат духи Anna Sui's Wishing Elf, стильную сумку, фирменную мышь и несколько наклеек. Стоимость всего набора составляет примерно $974.