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Microsoft переходит на подписочную модель для Xbox, продвигая успех Game Pass

Microsoft превращает Xbox в подписочный бизнес

2:32
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Финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила о намерении компании преобразовать Xbox в бизнес, основанный на подписках, и выразила удовлетворение прогрессом сервиса Xbox Game Pass.

Microsoft превращает Xbox в подписочный бизнес
Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Недавно Microsoft опубликовала данные о продажах за последний квартал текущего финансового года. Согласно отчету, игровая выручка компании выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от контента и сервисов Xbox увеличились на 61%. Основным фактором этого роста стала покупка Activision Blizzard, так как продажи консолей значительно снизились.

Во время телефонной конференции с инвесторами после публикации отчета Эми Худ ответила на вопрос о том, как инвесторы должны рассматривать рост игрового бизнеса Microsoft.

"Я думаю, что наша основная цель — предложить широкий спектр контента большему числу пользователей в большем количестве мест, и действительно построить бизнес, основанный на программном обеспечении и подписках," — сказала она.

Это означает, что Microsoft хочет, чтобы Xbox фокусировался на подписочной модели бизнеса, такой как Xbox Game Pass, чтобы сделать свои IP доступными для большего числа людей.

"Это можно монетизировать различными способами. Мы действительно воодушевлены достигнутым прогрессом и тем, как мы развиваемся с Game Pass," — добавила она.

Неудивительно, что Microsoft делает большую ставку на рост Xbox Game Pass после решения запустить Call of Duty: Black Ops 6 через этот сервис подписки в день релиза 25 октября этого года.

Эти заявления подчеркивают стратегическое направление Microsoft в игровой индустрии, где компания стремится расширить аудиторию и увеличить доходы за счет модели подписки, а не продаж консолей. Успех Game Pass и его растущая библиотека игр, включая крупные релизы в день выхода, играют ключевую роль в этой стратегии.

Такой подход может значительно изменить ландшафт игровой индустрии, предлагая игрокам более доступный способ играть в широкий спектр игр, включая крупные релизы, без необходимости покупать каждую игру отдельно. Это также может повлиять на традиционную модель продаж игр и на подход разработчиков и издателей к монетизации своих тайтлов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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