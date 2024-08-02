Смена руководителей: Bungie под контролем Sony

После увольнений Bungie полностью перешла под управление Sony

1:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Как мы уже сообщали вчера, Bungie, разработчики Destiny и Marathon, провели масштабные увольнения, перевели часть сотрудников в другие подразделения EIS и сформировали новую небольшую команду в рамках PlayStation Studios. Это было неприятное известие, которое, вероятно, окажет длительное воздействие на компанию.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

По словам Джеффа Грабба, известного журналиста и инсайдера, Bungie в скором времени окажется под полным контролем главы SIE Хермена Хюльста и фактически станет одной из команд PlayStation Studios.

Грабб сообщил об этом через Twitter, отметив: "Хермен Хюльст теперь управляет Bungie. Они попытались смягчить последствия, переведя многих сотрудников Bungie в SIE, а не просто уволив их. Я думал, что увольнения будут числом ближе к 350".

Он добавил, что со временем Bungie потеряет свою независимость и станет такой же частью PlayStation Worldwide Studios, как и другие команды под руководством СIE и Хермена Хюльста. Хотя Грабб делает это заявление, следует помнить, что журналист иногда сочетает слухи и мнения своих источников, поэтому не всегда ясно, где заканчивается одно и начинается другое. Неопределенность и трудности в управлении Bungie, а также стремление SIE к большему контролю над компанией создают дополнительную неопределенность.