Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры рассказали, какие ошибки допускаются при выборе штор
Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ
Екатерина и Александр Стриженовы порадовались победе "Спартака"
Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию
Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления
Невестка Светланы Светличной поделилась информацией о состоянии 84-летней звезды
Microsoft превращает Xbox в подписочный бизнес
От частого просмотра соцсетей люди тупеют - психофизиолог Третьякова
Топ-способы улучшить комфорт в плацкартном вагоне
EA готовит революцию: следующая Battlefield станет самой масштабной игрой серии

EA анонсировала самую амбициозную игру серии Battlefield в истории

2:10
Видеоигры

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон вновь сделал громкое заявление о будущем компании, назвав следующую игру серии Battlefield "одним из самых амбициозных проектов в истории" EA.

EA анонсировала самую амбициозную игру серии Battlefield в истории
Фото: flickr.com by Leandro de Celio, PDM

Это заявление прозвучало во время отчета о финансовых результатах EA за первый квартал 2025 финансового года. Компания продемонстрировала хорошие показатели, благодаря успеху EA Sports College Football 25 и сильным результатам игр-сервисов.

Особое внимание привлекло заявление о Battlefield. Несмотря на недавние трудности серии, включая закрытие студии, работавшей над одиночным контентом, и неоднозначные отзывы о Battlefield 2042, Уилсон выразил большой оптимизм относительно будущего франшизы.

По словам Уилсона, над новой частью работает "крупнейшая команда в истории франшизы Battlefield", целью которой является создание "вселенной Battlefield, охватывающей как многопользовательские, так и одиночные игровые впечатления".

EA, похоже, делает большую ставку на Battlefield, несмотря на проблемные результаты последних лет. Уилсон утверждает, что уникальная способность команды "слушать, учиться и черпать вдохновение у сообщества" привлекла более 25 миллионов игроков за последние 12 месяцев.

Стоит отметить, что Battlefield 2042 удалось улучшить после проблемного запуска, но вопрос о влиянии первоначальных проблем на репутацию игры остается актуальным.

Многие ветераны ждут, сможет ли DICE оправдать громкие заявления Уилсона и создать ту самую "вселенную Battlefield", о которой говорит руководство EA. Остается надеяться, что амбиции компании не обернутся разочарованием для игроков и самой EA, если игра не оправдает ожиданий.

Информации о сроках релиза пока нет, но учитывая поддержку BF 2042, ожидать новинку раньше осени 2025 года не стоит — и это в лучшем случае.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
От частого просмотра соцсетей люди тупеют - психофизиолог Третьякова
Одессу власти лишают культурного кода, мобилизация - самая жёсткая на Украине
Топ-способы улучшить комфорт в плацкартном вагоне
Три распространенные ошибки при выборе ковра
Учёный Куликов: сметана способна улучшать работу мозга и памяти
Авиабилеты должны подешеветь за счет страховщиков и туроператов - депутат Москвичев
Преимущества наращивания волос на заколках
Принцесса Кейт Миддлтон: борьба с раком и неизвестные ранее факты из детства
"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": выступления свидетелей
Американские зоологи изучили, как еноты решают головоломки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников