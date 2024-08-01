EA готовит революцию: следующая Battlefield станет самой масштабной игрой серии

EA анонсировала самую амбициозную игру серии Battlefield в истории

2:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон вновь сделал громкое заявление о будущем компании, назвав следующую игру серии Battlefield "одним из самых амбициозных проектов в истории" EA.

Фото: flickr.com by Leandro de Celio, PDM

Это заявление прозвучало во время отчета о финансовых результатах EA за первый квартал 2025 финансового года. Компания продемонстрировала хорошие показатели, благодаря успеху EA Sports College Football 25 и сильным результатам игр-сервисов.

Особое внимание привлекло заявление о Battlefield. Несмотря на недавние трудности серии, включая закрытие студии, работавшей над одиночным контентом, и неоднозначные отзывы о Battlefield 2042, Уилсон выразил большой оптимизм относительно будущего франшизы.

По словам Уилсона, над новой частью работает "крупнейшая команда в истории франшизы Battlefield", целью которой является создание "вселенной Battlefield, охватывающей как многопользовательские, так и одиночные игровые впечатления".

EA, похоже, делает большую ставку на Battlefield, несмотря на проблемные результаты последних лет. Уилсон утверждает, что уникальная способность команды "слушать, учиться и черпать вдохновение у сообщества" привлекла более 25 миллионов игроков за последние 12 месяцев.

Стоит отметить, что Battlefield 2042 удалось улучшить после проблемного запуска, но вопрос о влиянии первоначальных проблем на репутацию игры остается актуальным.

Многие ветераны ждут, сможет ли DICE оправдать громкие заявления Уилсона и создать ту самую "вселенную Battlefield", о которой говорит руководство EA. Остается надеяться, что амбиции компании не обернутся разочарованием для игроков и самой EA, если игра не оправдает ожиданий.

Информации о сроках релиза пока нет, но учитывая поддержку BF 2042, ожидать новинку раньше осени 2025 года не стоит — и это в лучшем случае.