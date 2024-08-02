Yandex анонсировали обновление своей нейросети: удивит любого

Компания Yandex анонсировала обновление своей нейросети YandexART, которая теперь способна значительно улучшать качество архивных видеозаписей и фотографий.
Разработчики обучили нейросеть восстанавливать старинные видеоматериалы и кинохронику. По утверждению Yandex, эта функция окажется полезной для кинокомпаний, музеев, историков и других профессионалов, занимающихся реставрацией ценных архивных видео.
Yandex продемонстрировала примеры обработки изображений с помощью YandexART, показав, как нейросеть улучшает разрешение, резкость и общее качество кадров, восстанавливая при этом мелкие детали.
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