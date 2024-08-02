Yandex анонсировали обновление своей нейросети: удивит любого

Yandex обновила нейросеть YandexART

0:43 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Yandex анонсировала обновление своей нейросети YandexART, которая теперь способна значительно улучшать качество архивных видеозаписей и фотографий.

Фото: Wikipedia by Shvicha, CC BY-SA 4.0

Разработчики обучили нейросеть восстанавливать старинные видеоматериалы и кинохронику. По утверждению Yandex, эта функция окажется полезной для кинокомпаний, музеев, историков и других профессионалов, занимающихся реставрацией ценных архивных видео.

Yandex продемонстрировала примеры обработки изображений с помощью YandexART, показав, как нейросеть улучшает разрешение, резкость и общее качество кадров, восстанавливая при этом мелкие детали.