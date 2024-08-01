Черный экран на Youtube: это начало конца

Пользователи сообщают о загадочном "чёрном экране" на YouTube

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В разгар противостояния между видеохостингом YouTube и пользователями, которые предпочитают смотреть видео без рекламы, назревает новый акт. Пользователи, использующие блокировщики рекламы, столкнулись с неожиданной проблемой. При попытке воспроизвести видео они видят черный экран вместо ожидаемого контента, напоминающий театральный занавес перед началом спектакля. Этот цифровой антракт длится около шести секунд, после чего видео всё же начинает воспроизводиться.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Интересно, что данная проблема проявляется не только в одном браузере. Пользователи сообщают о её наличии как в Firefox, так и в Edge, что наводит на мысль о целенаправленных действиях YouTube.

Естественно, возникает вопрос: является ли появление "чёрного экрана" очередным ходом в длительной борьбе, которую ведет YouTube против блокировщиков рекламы? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить предысторию конфликта.

YouTube уже давно ведёт активную борьбу с блокировщиками рекламы. Платформа стремится защитить свои рекламные доходы и привлечь пользователей к подписке на Premium-версию сервиса, стоимость которой составляет 14 долларов в месяц. Ранее YouTube применял различные тактики: от задержки воспроизведения видео до показа предупреждающих сообщений пользователям с активированными блокировщиками. Однако эти меры не принесли желаемого результата.

По сообщениям пользователей на Reddit, единственным решением проблемы с "чёрным экраном" оказалось отключение блокировщика рекламы, что автоматически заставляет смотреть рекламные ролики, вызывая негодование у многих зрителей.

На данный момент YouTube официально не прокомментировал ситуацию с "чёрным экраном". Это породило волну спекуляций: является ли это явление преднамеренной мерой или непредвиденным техническим сбоем?